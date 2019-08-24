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Спорт 

ЦСКА U15 започна с победа в Елитната група

Недялко Тенев

ЦСКА U15 (родени 2005 г.) победи Добруджа с 2:0 на старта на сезона в Елитната група.

Очаквайте подробности!

Стартов състав: Кристиян Димитров (в), Лъчезар Иванов, Росен Маринов (к), Кристиан Петров, Браян Стефков, Майкъл Рангелов, Иван Нешков, Кристиан Грозданов, Кристиан Георгиев, Константин Йорданов, Георги Димитров

Резерви: Кристиян Славов (в), Мартин Стоянов, Наско Цеков, Давид Зафиров, Велин Василев, Никола Чукаров, Тодор Славов

Треньор: Атанас Борносузов

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