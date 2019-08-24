ЦСКА U15 започна с победа в Елитната група
ЦСКА U15 (родени 2005 г.) победи Добруджа с 2:0 на старта на сезона в Елитната група.
Очаквайте подробности!
Стартов състав: Кристиян Димитров (в), Лъчезар Иванов, Росен Маринов (к), Кристиан Петров, Браян Стефков, Майкъл Рангелов, Иван Нешков, Кристиан Грозданов, Кристиан Георгиев, Константин Йорданов, Георги Димитров
Резерви: Кристиян Славов (в), Мартин Стоянов, Наско Цеков, Давид Зафиров, Велин Василев, Никола Чукаров, Тодор Славов
Треньор: Атанас Борносузов