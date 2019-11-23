ЦСКА U15 с класика срещу Черно море

ЦСКА U15 победи Черно море (Варна) с 3:0 в мач от XIV кръг на Елитната група, който се игра на базата в Панчарево.

В последните минути на първата част армейците отбелязаха два гола. Браян Стефков центрира от фаул, Кристиан Петров свали топката с глава, а Росен Маринов беше точен за 1:0. Второто попадение вкара Иван Нешков, който получи извеждащ пас от Георги Димитров. В средата на втората част Георги Димитров се разписа след асистенция на Кристиан Георгиев.

Следващият кръг е последен от есенния полусезон, като червените гостуват на Берое.

Стартов състав: Кристиян Димитров (в), Браян Стефков, Росен Маринов (к), Кристиан Петров, Лъчезар Иванов, Иван Нешков, Кристиан Грозданов, Кристиан Георгиев, Константин Йорданов, Наско Цеков, Георги Димитров

Резерви: Никола Златинов (в), Мартин Стоянов, Калоян Гергинов, Никола Чукаров, Майкъл Рангелов, Васил Маринов, Велин Василев, Тодор Петков

Треньори: Атанас Борносузов, Ивайло Иванов, Костадин Джоргов