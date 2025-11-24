ЦСКА U14 завърши полусезона с успех

Отборът на ЦСКА до 14 години постигна победа с 2:1 над Олимпия в двубой от 10-ия кръг на първенството.

Възпитаниците на треньора Мартин Иванов направиха обрат, след като домакините откриха резултата в началото на второто полувреме.

Армейците изравниха чрез Кирил Стоичков, който се разписа с прецизен удар извън наказателното поле, а малко по-късно Денислав Черкезов донесе пълния обрат и крайната победа.

Така ЦСКА U14 завършва полусезона по впечатляващ начин – с 10 победи от 10 мача в първенството. Освен това тимът се класира и за полуфиналите в турнира за Купата на БФС.

