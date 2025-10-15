ЦСКА U14 се класира за 1/4-финалите на Купата на БФС
Отборът на ЦСКА U14 продължава напред в турнира за Купата на БФС, след като елиминира Хебър с общ резултат 8:0.
„Червените“ спечелиха убедително първия мач с 5:0, а в днешния реванш отново демонстрираха по-високата си класа и се наложиха с 3:0. Два гола отбеляза Емил Минев, а веднъж се разписа Денислав Черкезов.
С този резултат момчетата на старши треньора Мартин Иванов си осигуриха място на четвъртфиналите, където ще продължат борбата за трофея.