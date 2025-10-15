сряда, октомври 15, 2025
Последни:
Спорт

ЦСКА U14 се класира за 1/4-финалите на Купата на БФС

Редактор

Отборът на ЦСКА U14 продължава напред в турнира за Купата на БФС, след като елиминира Хебър с общ резултат 8:0.

„Червените“ спечелиха убедително първия мач с 5:0, а в днешния реванш отново демонстрираха по-високата си класа и се наложиха с 3:0. Два гола отбеляза Емил Минев, а веднъж се разписа Денислав Черкезов.

С този резултат момчетата на старши треньора Мартин Иванов си осигуриха място на четвъртфиналите, където ще продължат борбата за трофея.

Интересно от мрежата

Вижте още

Добруджа посреща Локо Сф

Редактор

Ботев Вр: Вярваме в младите таланти!

Редактор

Групата на “белите“

Редактор

Pin It on Pinterest