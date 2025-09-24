ЦСКА U14 с нов успех за Купата на БФС

Отборът на ЦСКА при децата, родени 2012 година, продължава със страхотното си представяне за Купата на БФС.

Днес младите „армейци“ постигнаха успех с 2:0 над Национал като гост и се класираха за 1/8-финалите на турнира. В предишния кръг момчетата на треньора Мартин Иванов елиминираха Левски след победа с 1:0 на комплекс „Георги Аспарухов“.

В днешния двубой ЦСКА предреши всичко още през първото полувреме. В 25-ата минута тимът ни откри резултата чрез попадение на Денис Тонев от дузпа, а малко по-късно Георги Жбантов удвои след изпълнение на корнер.

След почивката талантите на ЦСКА не изпуснаха инициативата и абсолютно заслужено си осигуриха място напред в надпреварата.

Поздравления за отбора и треньорския ни щаб за поредното убедително представяне!

