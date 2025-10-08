ЦСКА U14 продължава с победите за Купата на БФС

Нов отличен мач изнесе детският отбор на ЦСКА до 14 г. в турнира за Купата на БФС.

Днес младите таланти разгромиха Хебър (Пазарджик) с 5:0 в първи двубой от 1/8-финалната фаза на надпреварата.

ЦСКА си осигури добра преднина още през първата част – Кристиян Гълъбов откри резултата с глава след много добра атака и центриране на Юсуф Чолак, а Васил Вълков покачи на 2:0 след центриране на Денислав Черкезов от ъглов удар.

Втората част започна с гол на Никола Владимиров с глава отново след изпълвнение на корнер, а до края на мача Емил Минев и Денис Тонев реализираха още две попадения, за да оформят крайния резултат.

Реваншът ще се играе на 15 октомври (сряда) от 13:30 ч. в Пазарджик.

Припомняме, че дотук момчетата на треньора Мартин Иванов елиминираха последователно Левски, Национал и Септември, за да достигнат до същинската част от надпреварата.

