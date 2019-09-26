четвъртък, септември 26, 2019
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Спорт 

ЦСКА U14 напред за Купата на БФС

Недялко Тенев

ЦСКА победи София спорт с 4:0 и продължава напред в турнира за Купата на БФС.

Попаденията за червените отбелязаха Алексей Раданов, Алексей Симов, Александър Благовестов и Кристиан Василев.

В неделя червените гостуват на Септември в мач от Столичното първенство. Двубоят ще се играе на изкуствения терен в комплекс “ДИТ” от 15:30 часа.

Стартов състав: Станислав Танев (в), Мартин Цветков, Ангел Тодоров, Светозар Евтов, Мануел Михайлов (к), Алексей Раданов, Алексей Симов, Димитър Христов, Лоренцо Боризов, Кирил Георгиев, Александър Кожухаров

Резерви: Никола Златинов (в), Павел Монев, Георги Христанов, Милен Георгиев, Кристиан Василев, Антон Илиев, Александър Благовестов

Треньори: Калоян Генов и Асен Яначков

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