ЦСКА U14 напред за Купата на БФС
ЦСКА победи София спорт с 4:0 и продължава напред в турнира за Купата на БФС.
Попаденията за червените отбелязаха Алексей Раданов, Алексей Симов, Александър Благовестов и Кристиан Василев.
В неделя червените гостуват на Септември в мач от Столичното първенство. Двубоят ще се играе на изкуствения терен в комплекс “ДИТ” от 15:30 часа.
Стартов състав: Станислав Танев (в), Мартин Цветков, Ангел Тодоров, Светозар Евтов, Мануел Михайлов (к), Алексей Раданов, Алексей Симов, Димитър Христов, Лоренцо Боризов, Кирил Георгиев, Александър Кожухаров
Резерви: Никола Златинов (в), Павел Монев, Георги Христанов, Милен Георгиев, Кристиан Василев, Антон Илиев, Александър Благовестов
Треньори: Калоян Генов и Асен Яначков