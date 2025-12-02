ЦСКА тренира в пълен състав преди мача с Локо Пд

Представителният тим на ЦСКА проведе последната си тренировка на клубната база в Панчарево преди утрешния двубой срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът ще стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

В състава на Христо Янев няма кадрови проблеми с изключение на наказанието на Бруно Жордао заради натрупани жълти картони. Останалите футболисти са в добро кондиционно състояние и ще са на разположение на треньорския щаб за утрешния важен сблъсък.

