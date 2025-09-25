четвъртък, септември 25, 2025
ЦСКА тренира под ръководството на Христо Янев

ЦСКА вече активно се готви под ръководството на новия старши Христо Янев.

Той и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а футболистите на „армейците“ тренират с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) в събота, когато Янев ще изведе за първи път ЦСКА в шампионатен мач.

На индивидуален режим се готвят Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им в следващия двубой е под въпрос.

Повече за първите моменти на Христо Янев начело на ЦСКА вижте във видеото.

