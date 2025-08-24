ЦСКА търси първа победа за сезона

ЦСКА приема ЦСКА 1948 в един от най-очакваните мачове на шестия кръг в efbet Лига.

Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 20:15 часа и ще бъде предаван пряко по Диема спорт и Дарик радио. Главен съдия на срещата е Венцислав Митрев.

Съперничеството между двата тима традиционно буди интерес в последните години, като и този път сблъсъкът се очаква да бъде изключително оспорван. Домакините започнаха сезона под очакванията и в момента заемат 14-ата позиция във временното класиране с едва три точки и най-слабото нападение в първенството – само два отбелязани гола и без победа.

Гостите от ЦСКА 1948 се намират на шеста позиция с десет точки след три победи – над Арда, Септември и Монтана – и едно равенство срещу Берое. Тимът показва стабилност и амбиция да се утвърди в челото на класирането.

В лагера на ЦСКА бяха направени сериозни промени в състава. Зюмюр Бютучи, Тибо Вино и Джейсън Локило напуснаха, а в тима се присъедини Мохамед Брахими. Новите попълнения Бруно Жордао и Леандро Годой вече са картотекирани и могат да вземат участие в дербито.

През миналия сезон двата тима изиграха два мача един срещу друг – ЦСКА спечели с 3:1 като гост, а в срещата на „Васил Левски“ двата отбора завършиха наравно – 2:2.

ЕКИПИТЕ

ЦСКА: Червени фланелки, червени гащета, червени чорапи

ЦСКА 1948: Бели фланелки, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ от 13:00 ч. – до края на първото полувреме на мача, както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“. Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

07.12.2024 ЦСКА – ЦСКА 1948 2:2

07.11.2024 ЦСКА 1948 – ЦСКА 1:3

31.05.2024 ЦСКА – ЦСКА 1948 0:2

09.03.2024 ЦСКА 1948 – ЦСКА 1:2

17.09.2023 ЦСКА – ЦСКА 1948 2:0

03.06.2023 ЦСКА – ЦСКА 1948 1:1

12.03.2023 ЦСКА 1948 – ЦСКА 0:1

29.08.2022 ЦСКА – ЦСКА 1948 2:1

08.11.2021 ЦСКА – ЦСКА 1948 1:0

