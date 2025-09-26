ЦСКА срещу Черноломец или Севлиево на 1/16-финал за Купата на България

ЦСКА ще гостува на победителя от сблъсъка Черноломец (Попово) – Севлиево на 1/16-финалите за Купата на България, отреди тегленият днес жребий.

Мачът ще състои в периода 28-30 октомври, като победителят в тази фаза на турнира се определя в един двубой.

Съперникът на ЦСКА ще стане ясен в периода 8-14 октомври, когато ще се изиграят срещите от втория предварителен кръг на турнира.

Черноломец (Попово) е на трето място в Североизточната Трета лига с актив от 4 победи и 1 равенство след 5 изиграни мача, докато Севлиево е на 14-о място във Втора професионална лига с 6 точки след 8 мача.

