ЦСКА се сбогува с Иван Зафиров

Днес близки, роднини, приятели, привърженици, съотборници и легенди на клуба се събраха на Националния стадион „Васил Левски“, за да отдадат последна почит на една от емблематичните фигури в историята на ЦСКА — Иван Зафиров.

На поклонението присъстваха изпълнителният директор на клуба Радослав Златков, техническият директор Михаил Александров и главният скаут Методи Томанов.

С дълбока признателност и преклонение пред делата му, всички поднесоха венци и цветя, за да изпратят с достойнство човека, посветил живота си на ЦСКА и националната кауза.

Поклон пред светлата му памет!

Почивай в мир, легендо!

