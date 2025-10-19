ЦСКА с първа победа като гост

ЦСКА победи с минималното 1:0 Добруджа като гост в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Единственото попадение в срещата бе дело на Йоанис Питас, който се разписа през първата част.

Срещата започна активно и за двата отбора. В 7-ата минута Ивайло Михайлов опита удар с глава след центриране от корнер, но стреля право в ръцете на вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов.

Малко по-късно, в 13-ата минута, Мохамед Брахими създаде сериозна опасност пред вратата на Добруджа. Неговият удар принуди стража на гостите Галин Григоров да се намеси решително и да избие топката в корнер.

Натискът на ЦСКА даде резултат в 17-ата минута. Джеймс Ето’о подаде отлично извеждащо подаване към Йоанис Питас, който остана очи в очи с Григоров и без колебание реализира за 1:0.

„Армейците“ можеха да удвоят аванса си в 24-ата минута, когато Давид Сегер центрира от корнер, а топката стигна до Брахими на далечната греда. Вместо да стреля, нападателят реши да овладее, което позволи на Григоров да се намеси и да предотврати опасността.

В 31-ата минута Джеймс Ето’о демонстрира техничност, преодолявайки двама защитници на Добруджа, но последвалият удар не намери рамката на вратата. Само минута по-късно Питас отново бе изведен отлично от Илиан Илиев, но този път се забави и защитник успя да избие топката в корнер.

Добруджа също създаде сериозна опасност преди почивката, когато в 42-ата минута Лукас Кардозо стреля от границата на наказателното поле, но покрай вратата.

Второто полувреме започна с по-ниско темпо от страна на ЦСКА, което даде шанс на Добруджа да изнесе играта напред. В 51-ата минута Антон Иванов отправи хубав удар, но Лапоухов беше на мястото си и спаси.

Гостите продължиха да търсят изравняване. В 63-ата минута Кардозо отправи плътен удар, който мина на сантиметри от вратата на ЦСКА.

В 82-ата минута Матеус Леони получи добра възможност да изравни, но не успя да намери целта.

В крайна сметка ЦСКА удържа минималния си аванс и се поздрави с победата.

