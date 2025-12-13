ЦСКА с обрат срещу Локо Сф за Купата

ЦСКА продължава към 1/4-финалите за Sesame Купа на България след успех с 2:1 над Локомотив София на Националния стадион „Васил Левски“.

„Железничарите“ поведоха с гол на Спас Делев, но автогол на Садио Дембеле и попадение на Бруно Жордао донесоха успеха на „армейците“.

Реян Даскалов отправи първия точен удар в двубоя в третата минута, а Лапоухов без проблем улови.

Локомотив откри резултата в 6-ата минута. Тогава Делев получи отличен извеждащ пас зад гърба на централните бранители. Бившият нападател на ЦСКА и Лудогорец преодоля Лапоухов и стреля от малък ъгъл. Лапеня пробва да го блокира, но се бе засилил сериозно и се удари в гредата, а топката мина зад гърба му и се озова в мрежата на „червените“.

Секунди преди попадението и Карузо се озова очи в очи срещу вратаря, но атаката правилно бе спряна от страничния съдия, защото играчът на гостите се намираше в положение на засада.

ЦСКА опита да отговори подобаващо в 13-ата минута. Илиев намери Пастор отдясно, а защитникът преодоля Лясков и върна много добре към Питас. Кипърският национал отправи шут с едно докосване, но покрай лявата греда.

В 21-ата минута Питас върна към Жордао, а халфът отправи много силен, но неточен удар от 21-22 метра.

И когато ЦСКА натискаше, но трудно създаваше опасности пред противниковата врата, на помощ на „червените“ се притече Дембеле. Играещият под наем от ЦСКА 1948 защитник си вкара куриозен автогол в 29-ата минута. Той се опита да изчисти центриране на Ето’о без да бъде притесняван от никого, но изпрати топката неспасяемо в долния ляв ъгъл на собствената си врата.

В следващите минути Делев и Лясков, осъществиха опасна атака отляво, но защитникът не успя да отправи удар. Секунди по-късно Делев пробва да прехвърли Лапоухов и го направи, но изстрелът му излезе в аут.

В 41-ата минута „столичните“ железничари“ за малко не си отбелязаха още един автогол. Пастор центрира отдясно, а Кацаров в опит да изчисти с глава беше близо да прониже собствената си врата.

Минута по-късно ЦСКА бе близо до обрат. Ето’о отправи шут по земя от дистанция, който се отби в десния страничен стълб и излезе в аут.

Непосредствено преди началото на втората част стадионът скандира името на Любо Пенев в подкрепа на легендата на ЦСКА и българския футбол, който се бори с тежко заболяване.

Пет минути след почивката Лясков поде контраатака трима на трима. Защитникът преодоля с дрибъл около 50 метра и подаде към Делев, а той от своя страна стреля много опасно от границата на наказателното поле на сантиметри покрай вратата.

В 64-ата минута „червените“ организираха най-опасната си атака от началото на второто полувреме. Ето’о центрира отдясно, Питас изпревари бранител на гостите и стреля с глава покрай вратата.

В 70-ата минута ЦСКА стигна до пълен обрат с много красиво попадение. Анхело Мартино центрира отляво, защитата на Локо София не се справи, Патрик-Габриел Галчев опита да изчисти, но прати топката в краката на Бруно Жордао, а португалецът нанесе изключително прецизен удар от 20-ина метра към горния ляв ъгъл и препарира Величков за 2:1.

