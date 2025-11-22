ЦСКА с обрат срещу Ботев Пд

ЦСКА обърна Ботев Пловдив и спечели домакинството си с 2:1, а в герой за „червените“ се превърна Леандро Годой, който вкара победния гол във втората минута на продължението.

Това бе дебют на новия старши треньор на „канарчетата“ Димитър Димитров-Херо. Гостите тръгнаха в мача с гол на Армстронг Око-Флекс в 6-ата минута. През втората част Йоанис Питас пропусна дузпа, но Годой в 72-ата минута изравни. Победния гол дойде в продължението, когато бившият футболист на Берое се разписа с глава.

Гостите започнаха по-активно и поведоха още в шестата минута. Тодор Неделев подаде по земя към Николай Минков, който намери в малкото наказателно поле Армстронг Око-Флекс и нападателят откри резултата за 0:1.

В 12-ата минута Джеймс Ето’о опита удар от дистанция, но не намери очертанията. Малко след това Неделев отговори с неточен изстрел. В 20-ата минута Бруно Жордао стреля отдалеч, но Даниел Наумов улови без проблеми. Секунди по-късно стражът на Ботев реагира навреме при излизане на Илиан Илиев сам срещу него. Топката попадна в Ето’о, но той не успя да отиграе.

В 29-ата минута Ето’о проби отляво и подаде към Йоанис Питас, който стреля над вратата. ЦСКА контролираше топката в следващите минути, но без да създаде реални затруднения за Наумов.

Пет минути преди края на полувремето Питас свали топка към Улаус Скаршем, чийто удар от въздуха бе слаб. В 41-ата минута Ето’о отново шутира от дистанция, но Наумов спаси. Минута по-късно Ейбрахам Оджо спря атака на домакините и получи жълт картон. В последната минута от полувремето Константинос Балоянис стреля силно, но над вратата.

След почивката ЦСКА започна активно. В 49-ата минута Адриан Лапеня засече с глава покрай гредата. Малко след това Франклин Маскотe пропусна при добра възможност, а в 56-ата минута Наумов отрази опасен удар на Анхело Мартино.

В 65-ата минута Петко Панайотов се измъкна зад защитата, но стреля встрани. Три минути по-късно Мартино свали топка с глава към Кевин Додай, чийто изстрел също не намери целта.

В 69-ата минута съдията Геро Писков отсъди дузпа за игра с ръка на Енок Коатенг, но Питас удари напречната греда.

Изравнителният гол падна в 72-ата минута, когато Ето’о намери с дълъг пас Леандро Годой, а той преодоля Наумов за 1:1. След попадението домакините увеличиха натиска.

В 80-ата минута ЦСКА поиска нов наказателен удар за игра с ръка, но претенциите не бяха уважени. Пет минути по-късно центриране на Ето’о достигна до Додай, който стреля от въздуха, но Наумов отрази.

Така се стигна до втората минута на продължението, когато Мохамед Брахими центрира в наказателното поле и Леанрдо Годой с глава мушна топката във вратата на Даниел Наумов – 2:1.

