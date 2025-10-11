ЦСКА разгроми Септември в контрола

ЦСКА постигна изразителна победа срещу Септември (София) с 4:0 в приятелски двубой, игран на клубната база в Панчарево.

Въпреки че излезе без много футболисти от основния състав, заети с различни национални гарнитури, тимът ни се представи на високо ниво и можеше да стигне и до още по-солиден успех.

Тимът на Христо Янев изнесе много силно първо полувреме, в което отбеляза и 4-те си попадения, а пропусна поне още толкова.

Още в 3-ата минута Пастор отправи изстрел от разстояние, който рикошира в крак на бранител и се насочи параболично към мрежата, но вратарят на Септември Вригазов изби в корнер. Малко след това отново Пастор шутира по диагонала, а топката премина близо покрай гредата.

В 14-ата минута „армейците“ откриха резултата, след като Пастор изведе отлично Пастор по десния фланг, последва центриране и Леандро Годой с глава намери мрежата – 1:0. 3 минути по-късно удар на Брахими от въздуха излезе в аут, но отново французинът бе в основата на второто ни попадение в 24-ата минута, след като получи удобна топка по дясното крило, центрира остро и бранителят Шутен засече топката в собствената си мрежа – 2:0 за ЦСКА.

Много скоро резултатът стана класически, след като при бърза контраатака Чорбаджийски се освободи отлично от бранител на Септември и с удар от малък ъгъл покачи на 3:0.

Въпреки комфортната преднина ЦСКА не намали оборотите и последва опасен шут на Годой, който премина покрай гредата. В 41-ата минута пак Годой беше оставен непокрит при центриране от корнер и засече с крак от близка дистанция, но Вригазов спаси с акробатичен плонж.

В последните секунди на първата част „армейците“ реализираха и четвърти гол – Брахими получи топката в наказателното поле и с прецизен удар реализира за 4:0.

През втората част темпото на игра спадна, а Христо Янев даде шанс на редица млади футболисти, включително и от втория ни отбор. Въпреки това ЦСКА не допусна съперника да установи натиск и да застраши нито веднъж опасно нашата врата.

Следващият двубой на ЦСКА е като гост на Добруджа от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Срещата ще се играе на 19 октомври (неделя) от 15:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Густаво Бусато (к) (81’ 31. Богомил Александров), 2. Дейвид Пастор (60’ 29. Иван Тасев), 13. Браян Кордоба, 4. Адриан Лапеня (69’ 35. Алекс Тунчев), 17. Анжело Мартино (60’ 33. Симеон Чатов), 6. Бруно Жордао (69’ 24. Юлиан Илиев), 99. Джеймс Ето’о (46’ 20. Мартин Стойчев), 11. Мохамед Брахими (69’ 27. Марк-Емилио Папазов), 16. Георги Чорбаджийски (81’ 45. Юлиан Гилов), 73. Илиан Илиев (81’ 23. Илиан Антонов), 9. Леандро Годой (69’ 91. Йоан Борносузов).

Резерви:

31. Богомил Александров, 20. Мартин Стойчев, 23. Илиан Антонов, 24. Юлиан Илиев, 27. Марк-Емилио Папазов, 29. Иван Тасев, 33. Симеон Чатов, 35. Алекс Тунчев, 45. Юлиан Гилов, 91. Йоан Борносузов.

Старши треньор:

Христо Янев

