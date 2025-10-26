ЦСКА разгроми Берое

ЦСКА постигна впечатляваща победа с 5:1 над Берое в мач от 13-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион „Васил Левски“.

„Червените“ демонстрираха убедителна игра и на практика решиха всичко още до 60-ата минута. Петко Панайотов отбеляза за 1:0, а след това и Йоанис Питас вкара втори гол до почивката. Последва вихрушка в началото на втората част, при която първо Илиан Илиев, после Питас и накрая Леандро Годой вкараха още три попадения. Исмаел Ферер вкара почетното попадение за Берое 3 минути преди края на мача.

Първото попадение падна в 39-ата минута, когато след многоходова атака топката стигна до Пастор, който центрира в наказателното поле. Петко Панайотов се извиси над защитата и с глава откри резултата – 1:0.

Малко преди края на първото полувреме ЦСКА удвои преднината си. Джеймс Ето’о намери Йоанис Питас в наказателното поле, а кипърският нападател с мощен удар не остави шанс на вратаря Артур Мота – 2:0.

Втората част започна по същия начин – с натиск на домакините. Само три минути след подновяването на играта Петко Панайотов изпълни пряк свободен удар, като върна топката към Пастор. Халфът стреля от дистанция, а кълбото рикошира в Илиан Илиев и влезе във вратата за 3:0.

В 52-ата минута „червените“ стигнаха и до четвърто попадение. Пастор центрира отдясно, Годой пропусна топката, а Панайотов я продължи към Йоанис Питас, който реализира за 4:0 с втория си гол за ЦСКА.

Само няколко минути по-късно ЦСКА направи резултата 5:0. След изпълнение на корнер защитник на Берое изчисти топката, но тя попадна в Леандро Годой, който от десетина метра я прати в мрежата на бившия си отбор.

Берое опита да върне почетно попадение, като в 68-ата минута Мирослав Георгиев стреля опасно, но вратарят Лапоухов отрази удара. Малко по-късно Нене падна в наказателното поле, но съдията не отсъди дузпа.

В 87-ата минута Берое вкара почетен гол. Исмаел Ферер бе изведен зад защитата и прехвърли Фьодор Лапоухов за крайното 5:1.

