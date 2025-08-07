ЦСКА пусна билетите за домакинството срещу Черно море

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Черно море от 4-ия кръг в Първа професионална лига вече са в продажба.

Срещата ще се играе на 9 август (събота) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-18:30 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

На касите на ст. „Васил Левски“ могат да бъдат закупени и сезонни карти за домакинските мачове на ЦСКА.

ВАЖНО!

В деня на мача ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 13:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя), на 2 от които ще се продават абонаментни карти за двубоите на „армейците“, а на другите 2 – билети за предстоящия мач срещу Черно море.

Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и 2 часа преди началото на двубоя от касата на Националния стадион „Васил Левски“ на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“).

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 18:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 8 август (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 1 на Сектор А в 18:00 ч.

Facebook

Twitter



Shares