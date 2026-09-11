ЦСКА пусна билетите за домакинството на Арда

Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е на 12 септември от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Арда от 9-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба.

Срещата ще се играе на 12 септември (събота) от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

На 11 септември пропуски могат да бъдат закупени онлайн, както и от касите на стадиона на ул. „Гурко“, които ще работят между 11:00 и 19:00 часа. Билети се предлагат и в официалния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.

В деня на мача четири от касите на ул. „Гурко“ ще отворят в 16:00 часа и ще работят до началото на второто полувреме.

Цени на билетите

ЦСКА обяви следните цени за срещата:

Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

Сектор А, ложи – 20 евро

Сектор А – 15 евро

Сектор Г – 8 евро

Сектор Б, блок 26 (гости) – 8 евро

От клуба призоваха привържениците да закупят билетите си предварително, за да бъдат избегнати струпвания пред касите непосредствено преди началото на срещата.

Децата до 7-годишна възраст включително ще могат да влизат безплатно с пълнолетен придружител. Придружителите на деца до 14 години трябва да попълнят съответната декларация.

За гостуващите привърженици билети ще се продават и на специално обособена каса пред вход 9 на Националния стадион, която ще отвори два часа преди началото на срещата.

Входовете за зрители ще бъдат отворени в 20:15 часа.

Привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп, трябва предварително да заявят присъствието си пред ЦСКА. Влизането на хора с инвалидни колички ще се осъществява през вход 26 на Сектор А от 20:15 часа.