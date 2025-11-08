ЦСКА приземи Левски с победа в дербито

ЦСКА взе вечното дерби срещу Левски пред над 30 000 зрители на стадион „Васил Левски“.

„Червените“ спечелиха с 1:0 с гол на Джеймс Ето`о в 77-ата минута, когато стреля извън наказателното поле и прониза Светослав Вуцов. В заключителните минути на мача ЦСКА игра с човек по-малко, след като Пастор получи директен червен картон за нарушение, което направи срещу Борислав Рупанов.

Още във втората минута Левски създаде първата опасност в мача – Майкон стреля диагонално от дистанция, но топката премина покрай вратата. В 6-ата минута Евертон Бала центрира от ъглов удар, а Георги Костадинов засече с глава, но не намери очертанията на вратата.

След това ЦСКА пое инициативата и на свой ред стигна до няколко статични положения. При едно от тях Йоанис Питас игра с ръка в наказателното поле, което прекъсна атаката. В ответната ситуация Мустафа Сангаре бе задържан от Лумбард Делова, за което бранителят на ЦСКА получи жълт картон.

След заучено изпълнение на фаул, Майкон центрира към Костадинов, който продължи с глава към Марин Петков, но ударът на младия нападател бе спасен от вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов.

Левски бе близо до гол в 27-ата минута, когато Сангаре центрира остро по земя пред голлинията, но нямаше негов съотборник, който да засече. Две минути по-късно Петков изпълни пряк свободен удар, но Лапоухов улови без проблем.

ЦСКА отговори с добра атака в 37-ата минута – Ето’о центрира за Питас, но Светослав Вуцов скъси ъгъла и отрази удара, като бе маркирана и засада. Малко преди почивката Ето’о проби отдясно и стреля с левия крак, но неточно, а Бруно Жордао също опита от дистанция, но над вратата.

В последните минути на първата част Левски стигна до няколко удара отдалеч – Асен Митков и Евертон Бала опитаха късмета си, но без резултат. ЦСКА отговори с опасен удар на Лумбард Делова след заучено изпълнение, но Вуцов спаси и така първото полувреме завърши без голове.

След подновяването на играта Левски започна по-активно. Мустафа Сангаре се измъкна между двама защитници и стреля от малък ъгъл, но Лапоухов спаси.

В 49-ата минута срещата бе прекъсната за няколко минути заради димна завеса от пирошоуто в Сектор „Г“. След подновяването на играта Кристиан Макун стреля с глава след корнер, но неточно.

Малко след това се стигна до напрежение между играчите на двата отбора. След сблъсък между Георги Костадинов и Адриан Лапеня последваха емоционални реакции от двете страни и се стигна до спречкване между футболисти и резервни скамейки. След консултация с асистентите и ВАР, съдията Радослав Гидженов показа жълти картони на Марин Петков, Георги Костадинов, Адриан Лапеня и Анхело Мартино.

След едночасова игра двубоят отново бе временно спрян заради хвърлени факли от Сектор „Г“. Малко след подновяването ЦСКА организира опасна атака, при която Леандро Годой стреля, но Бурас блокира. При последвалия корнер Вуцов спаси удар с глава на нападател на „червените“.

Левски отговори с удар на Евертон Бала, който обаче не затрудни Лапоухов.

В 77-ата минута ЦСКА откри резултата. След центриране отдясно топката бе изчистена от защитата на Левски, но попадна в краката на Джеймс Ето’о, който с мощен удар от около 20 метра прати топката в дясната част на вратата – 1:0 за „червените“.

В 86-ата минута Левски бе близо до изравнителен гол, слез изпълнение на ъглов удар Кристиян Димитров стреля с глава, но в аут.

Реферът Радослав Гидженов даде продължение от 13 минути на двубоя.

В първата минута на продължението Давид Пастор направи нарушение срещу Борислав Рупанов, Радослав Гидженов бе извикан на ВАР, а след това показа директен червен картон на Пастор, а ЦСКА остана с човек по-малко.

Левски стигна до опасен пряк свободен удар в 96-ата минута. Резервата Улаус Скаршем извърши нарушение срещу Рилдо на метър извън наказателното поле. Рилдо стреля, но право в стената.

В 11-ата минута на продължението Мустафа Сангаре стреля с глава, но изпрати топката в аут.

