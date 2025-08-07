ЦСКА привлече голмайстора на Първа лига – Леандро Годой

Аржентинският нападател Леандро Годой вече е футболист на ЦСКА.

Днес той премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с 31-кратните шампиони.

Годой идва в нашия клуб от Берое (Стара Загора), където се утвърди като един от най-добрите нападатели в българското първенство през последните 2 години. Той си спечели прякора Кошмара заради безпощадните умения пред съперниковите врати. През миналия сезон финишира като голмайстор на Първа лига.

Сантяго Леандро Годой е роден на 4 февруари 2001 г. в Авеянеда, Аржентина. Юноша е на Бока Хуниорс, а в мъжкия футбол стартира с екипа на Расинг. През 2022 г. е отдаден под наем на Чакарита Хуниорс, а година по-късно играе за португалския Торензе. През лятото на 2023 г. подписва с Берое, а през 2024 г. за кратко се завръща в родината си като преотстъпен на Дефенса и Хустисия. През последната кампания изигра 29 мача и вкара 18 гола в българския елит.

В ЦСКА Годой ще играе с №9.

Приветстваме Леандро Годой с добре дошъл в най-големия клуб на България и му желаем много попадения, успехи и трофеи с червения екип!

Сантяго Леандро Годой

Роден на: 4 февруари 2001 г.

Ръст: 185 см.

Позиция: нападател.

