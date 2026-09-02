ЦСКА привлече Диниш Алмейда

Португалският централен защитник подписа договор за две години и стана шестото ново попълнение на „армейците“ през лятото

ЦСКА официално привлече португалския защитник Диниш Алмейда. 31-годишният футболист подписа договор за две години с „червените“ и е шестото ново попълнение на клуба през летния трансферен прозорец.

Алмейда е добре познат на българската футболна публика, след като вече игра за Локомотив (Пловдив) и Лудогорец.

Португалецът е роден на 28 юни 1995 г. в Ешпузенде. Преминава през школите на Мариняс и Варзим, а професионалната му кариера започва с Жоане през сезон 2013/14.

Впоследствие централният защитник носи екипите на Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг (Брага), Ксанти, Локомотив (Пловдив), Антверп и Лудогорец.

Шампион и носител на Купата на България

Между 2019 и 2021 г. Алмейда игра за Локомотив (Пловдив), с който спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 г.

От началото на 2023 г. до края на сезон 2025/26 той бе част от Лудогорец. С разградчани защитникът добави към колекцията си две шампионски титли, Купа на България и две Суперкупи.

В кариерата си португалецът има спечелени трофеи и с белгийския Антверп.

Алмейда е висок 188 см и играе като централен защитник. Има мачове и за юношеските национални отбори на Португалия до 19 и до 20 години.

„ЦСКА приветства Диниш Алмейда с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка“, написаха от клуба.