ЦСКА посреща Берое

ЦСКА София приема Берое Стара Загора в първи мач от 35-ия кръг във втората четворка на efbet Лига.

Срещата на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик започва в 17:30ч. и ще бъде ръководена от Владимир Вълков.

ЦСКА София е в много добра форма след разделянето на първенството, като записа четири победи от четири мача, а в последния си двубой надделя категорично над Спартак Варна с 5:0. „Червените“ заемат еднолично петото място в класирането с 59 точки, което ще им даде право на бараж за европейските клубни турнири срещу третия в подреждането, ако не спечелят Sesame Купа на България. Старши треньорът на ЦСКА София Александър Томаш няма да може да разчита на Джейсън Локило, който лекува контузия в коляното.

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Берое Стара Загора от своя страна е на съвсем друг полюс, след като в плейофите записа само една победа, едно равенство и две загуби. Последната, от които бе доста тежка – 0:6 от Ботев Пловдив, след която старозагорци останаха без своя старши треньор Хосу Урибе. Срещу ЦСКА София отборът ще бъде воден от клубната легенда Пламен Липенски, който бе в щаба на Урибе.

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БИЛЕТИТЕ

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 20 лв.

Сектор В – 10 лв.

Сектор Гости – 10 лв.

За привържениците на ЦСКА София са предвидени изцяло Сектор А и Сектор В. Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени 2 часа преди началото на двубоя от касата пред сектора за гости на стадиона в гр. Пазарджик.

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ЕКИПИТЕ

ЦСКА София: червена фланелка, бели гащета, червени чорапи

Берое: бяла фланелка, зелени гащета, бели чорапи

И в трите двубоя между двата тима през сезона ЦСКА София победи Берое. Първо с 1:0, след това с 2:0, а в последния двубой с 3:0.

https://youtube.com/watch?v=Ihv0DNVfB6s%3Fsi%3DaM2y4iGFBQ1_v97D

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ТИМА

Берое – ЦСКА София 0:3

Берое – ЦСКА София 0:2

ЦСКА София – Берое 1:0

ЦСКА София – Берое 3:0

ЦСКА София – Берое 3:0

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