ЦСКА посреща Арда с нов треньор след триумфа за Суперкупата

Даниел Моралес ще изведе „червените“ срещу тима от Кърджали в двубой от деветия кръг на efbet Лига на Националния стадион „Васил Левски“

ЦСКА приема Арда в един от интересните двубои от деветия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и започва в 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Михаел Павлов.

„Червените“ влизат в мача в приповдигнато настроение след победата с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България преди три дни.

Успехът в дербито обаче се оказа последният двубой на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА. Специалистът подаде оставка, но ще продължи да работи в клуба на друга позиция, която все още не е обявена.

Даниел Моралес поема ЦСКА временно

Срещата с Арда ще бъде първа за Даниел Моралес след временното му заставане начело на отбора.

Натурализираният бразилец вече има опит като наставник на „червените“. През 2020 г. той води ЦСКА, като дебютът му беше при престижното 0:0 срещу Рома на „Олимпико“ в Лига Европа.

Моралес няма да може да разчита на Макс Ебонг. Полузащитникът получи червен картон в края на двубоя с Левски и беше наказан от Дисциплинарната комисия към БФС за три срещи.

Арда пристига в София след загуба от Ботев

Арда също показва добро представяне от началото на сезона. Отборът на Александър Тунчев заема пето място в класирането, с равен брой точки с четвъртия ЦСКА 1948.

Кърджалийци допуснаха едва втората си загуба в първенството в предишния кръг, когато отстъпиха с 2:3 на Ботев (Пловдив). Първото поражение на Арда през сезона беше при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица в края на юли.

Така двата отбора влизат в срещата с различни задачи – ЦСКА ще търси продължение на положителната емоция след спечелената Суперкупа, докато Арда ще опита бързо да се върне към победите.

Билетите за ЦСКА – Арда

Най-скъпите пропуски са за ВИП ложа 8 в Сектор А – 100 евро. Билетите за ложите в Сектор А са по 20 евро, а стандартният вход за сектора е 15 евро.

Пропуските за Сектор Г струват 8 евро, колкото е и цената за гостуващите привърженици, които ще бъдат настанени в блок 26 на Сектор Б.

С какви екипи ще играят отборите?

ЦСКА ще излезе изцяло в червено, докато Арда ще играе със светлосини фланелки, бели гащета и светлосини чорапи.