ЦСКА победи Левски с 1:0 в дербито при U14

В среща от 6-ия кръг на първенството до 14 години ЦСКА се наложи с 1:0 над Левски в дербито, играно на стадион „Георги Аспарухов“.

Единственият гол в мача падна в 18-ата минута, когато Кристиян Гълъбов реализира попадение след асистенция на Денис Тонев.

С тази победа младите „армейци“ продължават перфектната си серия от началото на сезона. До момента ЦСКА е спечелил всичките си мачове и заема първото място в класирането с впечатляваща голова разлика – 34:1.

