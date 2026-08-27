ЦСКА отпадна от Лига Европа след нова загуба от ОФИ Крит

„Червените“ отстъпиха с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“ и приключиха участието си в турнира с общ резултат 0:5

ЦСКА загуби с 0:2 от ОФИ Крит в реванша от плейофната фаза за влизане в основната фаза на Лига Европа. След поражението и в първата среща „червените“ напускат турнира с общ резултат 0:5.

Тиаго Нус откри резултата през първото полувреме, а Йоанис Теодосулакис оформи крайното 0:2 в 78-ата минута. ЦСКА имаше възможности да стигне до попадение, като Леандро Годой удари греда, а гол на Жан-Филип Гбамен в добавеното време беше отменен заради засада.

ЦСКА започна активно, но ОФИ нанесе първия удар

Домакините стартираха агресивно на Националния стадион „Васил Левски“. Още в първата минута Джеймс Ето’о стреля от дистанция, но Николаос Христогеоргиос улови.

Последваха възможности пред Жан-Филип Гбамен и Йоанис Питас, а в 25-ата минута Гбамен опита да изненада съперника от пряк свободен удар, но топката срещна стената.

ОФИ също погледна към вратата на домакините. В 27-ата минута Айтор Канталапиедра изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради игра с ръка.

Гръцкият тим все пак стигна до гол в края на първата част. След продължителна атака и няколко намеси на Фьодор Лапоухов топката достигна до Тиаго Нус, който от близко разстояние даде аванс на ОФИ – 0:1.

Малко след това Леандро Годой можеше да изравни с удар с глава, но Христогеоргиос спаси.

Гредата спря Леандро Годой

След почивката ЦСКА продължи да търси попадение. В 57-ата минута Петко Панайотов стреля от дистанция, но неточно.

Само три минути по-късно дойде и една от най-добрите възможности за „червените“. Леандро Годой получи топката в наказателното поле и стреля, но десният страничен стълб спаси ОФИ.

Гостите също имаха шанс да увеличат аванса си. В 68-ата минута Таксиархис Фунтас се озова сам срещу Лапоухов, но вратарят на ЦСКА успя да спаси.

Теодосулакис сложи точка на спора

В 78-ата минута ОФИ организира многоходова атака, след която топката стигна до Йоанис Теодосулакис. Нападателят се беше появил на терена само минута по-рано и още с първото си докосване отбеляза за 0:2.

Малко след второто попадение гостите удариха и греда.

ЦСКА все пак успя да изпрати топката във вратата в добавеното време. Жан-Филип Гбамен се разписа с удар от дистанция, но попадението не беше признато заради засада.

Така ОФИ Крит спечели реванша с 2:0 и елиминира ЦСКА с общ резултат 5:0, с което европейското участие на „червените“ приключи в плейофната фаза на Лига Европа.