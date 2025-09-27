ЦСКА отново не успя да победи

Локомотив София и ЦСКА завършиха 1:1 в сблъсък от 10-ия кръг на Първа лига. „Червените“ поведоха в края на първото полувреме, когато се разписа Йоанис Питас, а в през втората част Георги Минчев изравни от дузпа. Така ЦСКА продължава да има проблеми със спечелването на мачове, въпреки че тимът е воден от трети треньор в лицето на Христо Янев.

В началните минути двата отбора действаха предпазливо и липсваха опасности пред вратите на Мартин Величков и Фьодор Лапоухов. Първата по-сериозна възможност дойде в 23-ата минута, когато Спас Делев стреля акробатично над вратата на гостите след центриране от левия фланг. Малко след това Ето’о фаулира грубо в центъра на терена и получи жълт картон, а Луан Аугусто шутира от около 30 метра, като топката премина покрай целта.

Домакините останаха активни и след грешка на Ето’о отново Делев опита удар от дистанция, който обаче не намери очертанията. ЦСКА отговори с далечен шут на Леандро Годой, който не затрудни Величков. В последвалата контраатака Георги Минчев стреля с глава, но Лапоухов улови без проблем.

Малко преди почивката „червените“ поведоха. Илиан Илиев намери Йоанис Питас в наказателното поле. Кипърският нападател овладя с гръб към вратата, обърна се и стреля, а след рикошет топката влетя във вратата на Локомотив – 0:1 в 43-ата минута.

Втората част започна със забавяне, след като димна завеса от феновете попречи на видимостта и играта бе спряна за няколко минути. След подновяването на двубоя се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на ЦСКА. Луан Аугусто опита подаване, а топката се отклони в ръката на Анхело Мартино. Реферът Георгиев обаче не отсъди дузпа, а ВАР също не сигнализира за намеса.

В 77-ата минута домакините получиха право да изпълнят наказателен удар. Делев бе спрян от Пастор в наказателното поле, като останаха съмнения дали нарушението не е отсъдено прекалено леко. Съдията обаче посочи бялата точка, а Георги Минчев реализира хладнокръвно за 1:1.

В заключителните минути Локомотив и ЦСКА размениха по едно опасно положение. Минчев стреля с глава, но Лапоухов улови, а след това Давид Сегер пробва шут от дистанция, който премина покрай вратата. В добавеното време домакините можеха да стигнат до пълен обрат. Кауе Карузо се озова в отлична позиция и шутира от около 10 метра, но прати топката в аут. Секунди по-рано Бидунга също имаше шанс да завърши атака, но предпочете подаване и сгреши.

