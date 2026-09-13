ЦСКА обърна Арда и постигна убедителна победа с 4:1

„Червените“ допуснаха гол още в първата минута, но отговориха с четири попадения и записаха нов резултатен успех

ЦСКА победи Арда с 4:1 на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от деветия кръг на efbet Лига. „Червените“ изостанаха още в първата минута, но успяха да направят пълен обрат и да стигнат до категоричен успех.

Гостите откриха резултата почти веднага след началния сигнал. Станислав Иванов проби по десния фланг и центрира към Бирсент Карагарен, който се измъкна от защитата и с глава направи 0:1.

Арда продължи да създава опасности, но постепенно ЦСКА пое инициативата. В 40-ата минута домакините получиха дузпа за нарушение на Доминик Янков срещу Йоанис Питас. Стефано Сенси изпълни точно и изравни – 1:1.

След почивката „червените“ нанесоха своя решителен удар. Само три минути след подновяването на играта Жоел Цварц намери с дълъг пас влезлия като резерва Лео Перейра, който изненада Анатолий Господинов и направи резултата 2:1.

В 53-ата минута Жоел Цварц също записа името си сред голмайсторите. Той получи подаване от Джеймс Ето’о, преодоля отбраната на Арда и реализира за 3:1.

Крайното 4:1 оформи Йоанис Питас в 72-ата минута от втората дузпа за ЦСКА в срещата, отсъдена след нарушение срещу Мохамед Брахими.

В добавеното време главният съдия Михаел Павлов прегледа още една ситуация за евентуална игра с ръка в наказателното поле на Арда, но след намесата на ВАР не отсъди трета дузпа.

Така ЦСКА записа втори пореден резултатен двубой, само няколко дни след успеха с 4:2 срещу Левски във финала за Суперкупата на България.