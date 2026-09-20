ЦСКА не успя да пречупи Локо Пд – 1:1 на „Лаута“

Йоанис Питас отговори на ранния гол на Парвиз Умарбаев, а двата отбора поделиха точките в срещата от 10-ия кръг на Първа лига

ЦСКА и Локомотив Пловдив завършиха 1:1 в двубой от 10-ия кръг на Първа лига на стадион „Христо Бонев“. „Червените“ допуснаха ранен гол, но бързо възстановиха равенството чрез Йоанис Питас.

Домакините поведоха още в 10-ата минута при една от първите си опасни атаки. Жуниор Бурбан върна технично с пета към Парвиз Умарбаев, който с прецизен удар изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата на Фьодор Лапоухов за 1:0.

ЦСКА реагира бързо и започна да създава положения. В 15-ата минута Жан-Филип Гбамен комбинира с Жоел Цварц и се озова на отлична позиция, но вратарят на домакините Боян Милосавлевич спаси удара му с крак.

Само три минути по-късно гостите все пак изравниха. Давид Пастор центрира от десния фланг, а Йоанис Питас засече с глава и направи резултата 1:1.

ЦСКА можеше да стигне и до бърз обрат. Стефано Сенси отправи опасен удар от добра позиция, но Милосавлевич отново се намеси успешно.

До края на първата част столичният тим продължи да търси второ попадение. Цварц опита удар с глава, а Питас стреля от дистанция, но нов гол не падна.

След почивката двата отбора не успяха да променят резултата и срещата приключи 1:1, като ЦСКА и Локомотив Пловдив добавиха по една точка към актива си.

Двубоят се игра и при видимо компрометирано тревно покритие на стадион „Христо Бонев“, като от ЦСКА изразиха сериозно недоволство от състоянието на терена.