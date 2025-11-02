ЦСКА не остави шанс на Монтана

ЦСКА спечели четвърта поредна победа във всички турнири, след като се наложи с 3:1 над Монтана като домакин в мач от 14-ия кръг на Първа професионална лига. Леандро Годой се превърна в играч на мача с две попадения, а едно добави Бруно Жордао. Така „червените“ влизат във форма за предстоящото Вечно дерби идната събота.

Днес Христо Янев заложи на същия състав, с който ЦСКА разгроми Берое в предишния кръг от първенството.

Срещата започна със свиреп натиск за „армейците“, които само в първите десетина минути пропуснаха да отбележат поне 5 попадения. Няколко секунди след началото Годой изскочи зад отбраната на гостите и пробва да прехвърли вратаря Васил Симеонов, но последният улови. В 3-ата минута Делова можеше да открие след центриране на Панайотов и удар с глава, но защитник изчисти от голлинията. Малко след това Ето’о пропусна от добра позиция с глава, а в 9-ата минута Питас пробва изключително красива странична ножица, която попадна в рамките на вратата, но Симеонов се справи.

Последва нов опасен шут на Ето’о, който стражът на Монтана изби в корнер, за да се стигне до 12-ата минута, когато Бруно Жордао откри резултата с великолепен изстрел от границата на наказателното поле – 1:0 за ЦСКА.

В следващите минути натискът на нашия тим леко отслабна, но все пак Ето’о, Панайотов и Жордао пропуснаха добри възможности.

Най-неочаквано при единствената си ситуация през първата част Монтана успя да ни изненада и да вкара изравнителен гол – Джеймс центрира остро в наказателното поле, а топката попадна точно на главата на Ежике, който намери празния ъгъл на вратата на Лапоухов – 1:1.

Това обаче не повлия на „армейците“, които се хвърлиха в атаки в търсене на нов гол. В 39-ата минута Годой пробва изстрел, който първоначално бе блокиран, но при добавката Антон Тунгаров изрита аржентинеца в крака. След преглед с VAR, главният рефер Мартин Великов правилно отсъди наказателен удар. Зад топката застана самият Годой, който хладнокръвно реализира за 2:1.

През втората част ЦСКА свали оборотите, но не изпусна контрола върху мача. В началото Годой опита удар след центриране от корнер, но топката се насочи към Делова, който обаче не успя да реализира от няколко метра.

В 71-ата минута ЦСКА можеше да вкара нов гол, след като Илиан Илиев спечели единоборство и подаде към Годой, чийто силен изстрел бе спасен по чудо от Симеонов.

Все пак третото попадение в полза на „армейците“ падна – в добавеното време Ето’о изведе Годой, който замахна за удар, но бе бутнат от Джеймс, а реферът логично отсъди нова дузпа. След преглед с VAR футболистът на Монтана бе изгонен от игра.

От бялата точка Годой оформи крайния резултат, реализирайки четвъртото си попадение от началото на шампионата.

В следващия кръг ЦСКА е символичен гост на Левски във Вечното дерби. Мачът е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

