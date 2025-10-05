ЦСКА изпусна победата срещу Лудогорец

ЦСКА изигра много силен мач и само малшансът попречи на „червените“ да спечелят срещу Лудогорец (0:0) в мач от 11-ия кръг на Първа професионална лига. Тимът на Христо Янев игра над 20 минути с човек по-малко заради червен картон на Жордао, но въпреки това можеше да спечели трите точки в продължението на мача, когато удар на Годой като по чудо не се превърна в попадение.

Нашият тим стартира двубоя с нов капитан в лицето на Теодор Иванов, който си партнираше с Адриан Лапеня в центъра на отбраната. В средата на терена започнаха Джеймс Ето’о, Бруно Жордао и Дейвид Сегер, а по фланговете – Дейвид Пастор и Йоанис Питас, докато „червеното“ нападение поведе Леандро Годой.

Преди началото на мача легендарният вратар на ЦСКА Георги Велинов получи почетен плакет и букет от спортния директор Бойко Величков по случай 68-ия си рожден ден. Великият Джони бе бурно аплодиран от „армейските“ фенове.

ЦСКА влезе в мача със солидна енергия и не отстъпваше на съперника в битката за всяка топка. В 14-ата минута Годой отправи първия точен удар в мача – аржентинецът опита изстрел с глава след центриране от корнер, който обаче отиде точно в ръцете на Падт.

Лудогорец отговори с опасна атака малко след това, когато Текпетей изведе Сон отдясно в наказателното поле, а ударът на испанеца бе отразен с вещина от Лапоухов.

В средата на полувремето ЦСКА пропусна най-добрия си шанс да открие резултата, след като Годой се откъсна от отбраната на гостите, но в последния момент не успя да уцели добре топката и Падт отрази удара. В продължението на първото полувреме най-напред Питас опита изстрел от движение, който бе спасен от вратаря на гостите, а след това Чочев вкара гол с глава за Лудогорец, но той бе отменен заради засада след проверка с VAR.

Така двата отбора се оттеглиха при равенство на почивката.

ЦСКА продължи с агресивните и опасни действия и през втората част. В 55-ата минута Годой стреля от далечна дистанция в аут, а малко след това Питас изскочи на чудесна позиция след грешка на съперника, но Падт спаси шута на кипърския национал.

Събитията на терена вървяха напълно равностойно, но ситуацията се промени в 79-ата минута, когато ЦСКА остана с човек по-малко след втори жълт картон на Жордао, който спря с нарушение пробив на Нареси.

Това обаче не отчая нашия тим, който продължи да се бори храбро и чакаше изгоден момент, за да нанесе своя удар. Той дойде в 3-ата минута от даденото продължение, когато Илиан Илиев овладя топката и центрира към Годой, който от 100-процентова позиция стреля с глава, но като по чудо топката не намери мрежата. В последните секунди и Панайотов можеше да донесе успеха на ЦСКА, но прехвърлящият му удар бе избит от Падт в корнер.

След паузата за националните отбори ЦСКА гостува на Добруджа на 19 октомври (неделя) от 15:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (71’ 30. Петко Панайотов), 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов (к), 17. Анжело Мартино (90+2’ 13. Браян Кордоба), 2. Дейвид Пастор, 99. Джеймс Ето’о (90+2’ 3. Сейни Санянг), 6. Бруно Жордао, 8. Дейвид Сегер (71’ 73. Илиан Илиев), 28. Йоанис Питас (90+6’ 16. Георги Чорбаджийски), 9. Леандро Годой.

Резерви:

1. Густаво Бусато, 13. Браян Кордоба, 3. Сейни Санянг, 5. Лумбард Делова, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 22. Кевин Додай, 16. Георги Чорбаджийски, 29. Иван Тасев.

Старши треньор:

Христо Янев

