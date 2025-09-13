ЦСКА излиза за първа победа

Във втория мач от съботната програма на осмия кръг в efbet Лига ЦСКА приема Септември на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата стартира в 20:15 часа и ще бъде ръководена от Мартин Марков. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

ЦСКА – СЕПТЕМВРИ

ЦСКА все още търси първата си победа през новия сезон в елита и заема нетрадиционното за клуба 14-о място в класирането с 4 точки. Всички футболисти са здрави и на разположение за старши треньора Душан Керкез с изключение на наказания Джеймс Ето’о – автор на победния гол при последния сблъсък между ЦСКА и Септември. В паузата за национални отбори „червените“ проведоха контрола с Радник Сурдулица, спечелена с 2:0 след голове на Годой и Пастор. В предстоящия двубой със септемврийци се очаква дебютът на последното ново попълнение – аржентинецът Анхело Мартино.

Септември е 10-и с 6 точки и се радва на постигнати две победи в последните си три срещи. В паузата за националите септемврийци играха контрола с друг столичен съперник Локомотив София, която бе спечелена с 1:0 след попадение на родения през 2008 г. Венислав Михайлов. Клубът от „Драгалевци“ привлече под наем левия бранител Симеон Василев от ЦСКА 1948 и изпрати за обиграване в Дунав Русе нападателя Борислав Маринов.

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година, като ЦСКА надделя при гостуването си на Септември с 1:0. Автор на единственото попадение бе Джеймс Ето’о, разписал се дълбоко в добавеното време.

ЕКИПИТЕ

ЦСКА: изцяло в червено

СЕПТЕМВРИ: бяла фланелка, сини гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на Националния стадион „Васил Левски“, както и онлайн в мрежата на Ивентим. Цените са следните:

Сектор А – 27 лева

Сектор А ложа – 35 лева

Сектор Б – 15 лева

Сектор Г – 15 лева

ВИП ложа – 170 лева

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

29.03.2025 Септември – ЦСКА 0:1

05.10.2024 ЦСКА – Септември 0:1

26.02.2023 Септември – ЦСКА 0:1

01.12.2022 Септември – ЦСКА 1:2 (Купа на България)

14.08.2022 ЦСКА – Септември 1:0

