ЦСКА III завърши 0:0 като гост на Септември II

Третият тим на ЦСКА завърши 0:0 като гост на втория тим на Септември (София) в двубой от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Така тимът ни заема 14-о място в класирането с актив от 20 точки.

Първото полувреме протече равностойно, като пред двамата вратари почти липсваха чисти положения за отбелязване на гол.

През втората част ЦСКА бе отборът, който стоеше по-добре на терена, а възпитаниците на Даниел Моралес определено могат да съжаляват, че не се поздравиха с успеха.

В края на двубоя пред „армейците“ се откриха две стопроцентови положения, но късметът не беше на наша страна.

Следващият двубой на ЦСКА III е на 29 ноември (събота) от 14:00 ч. като домакин на Кюстендил.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 8. Илиян Димитров, 4. Паоло Ценов, 3. Румен Рангелов (к), 6. Светозар Евтов, 18. Димитър Петров (81’ 10. Кирил Георгиев), 16. Борислав Бенов (68’ 17. Мартин Ситев), 7. Валентино Върбанов (63’ 11. Димитър Урумов), 27. Калоян Пулев, 9. Иван Дейков, 14. Александър Божилов (46’ 22. Радостин Георгиев).

Резерви:

31. Станислав Танев, 15. Николай Стефанов, 22. Радостин Георгиев, 17. Мартин Ситев, 21. Роберто Щилянов, 11. Димитър Урумов, 10. Кирил Георгиев, 19. Иван Настаев, 13. Кристиан Йорданов.

Старши треньор:

Даниел Моралес

