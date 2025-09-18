ЦСКА III загуби от Ботев (Ихтиман)

ЦСКА III записа поражение като домакин от Ботев (Ихтиман) с 1:2 в мач от 8-ия кръг на Югозападната Трета лига, като двубоят бе белязан от спорни съдийски отсъждания.

Нашият тим поведе в 7-ата минута, когато Юлиан Гилов проби по дясното крило и намери прецизно по земя Александър Георгиев, който намери мрежата. Гостите успяха да се върнат в двубоя в 32-ата минута, когато се възползваха от неразбирателство в „армейските“ редици.

Ключовите събития се разиграха в края на мача, когато в главно действащо лице се превърна реферът Благовест Танев. В 80-ата минута Гилов проби по дясното крило и навлезе към наказателното поле, след което бе фаулиран. Първоначално главният съдия отсъди дузпа в полза на ЦСКА, но след протест от футболистите на Ботев, промени решението си и свири нарушение извън пеналта.

Малко по-късно Танев отсъди доста спорна дузпа за гостите, които отбелязаха втори гол.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на Пирин (Гоце Делчев) на 20 септември (събота) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

31. Александър Марков, 8. Илиян Димитров, 16. Алекс Тунчев, 14. Александър Божилов (64’ 15. Радостин Георгиев), 6. Светозар Евтов (85’ 11. Димитър Урумов), 3. Румен Рангелов (к), 10. Теодор Апостолов, 17. Йоан-Анис Киров (64’ 5. Димитър Христов), 7. Юлиан Гилов, 9. Александър Ив. Георгиев (85’ 22. Антон Толев), 21. Калоян Пулев.

Резерви:

1. Богомил Александров, 5. Димитър Христов, 13. Мартин Ситев, 2. Иван Настаев, 4. Паоло Ценов, 11. Димитър Урумов, 15. Радостин Георгиев , 18. Димитър Петров, 22. Антон Толев.

Старши треньор:

Румен Трифонов

