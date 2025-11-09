ЦСКА III с важна победа в Трета лига

Третият тим на ЦСКА прибави важни 3 точки в актива си, след като победи Витоша (Бистрица) с 2:1 в мач от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Така тимът на Даниел Моралес се изкачи на 11-о място в класирането с актив от 19 точки.

Първото полувреме в Костенец протече равностойно, а след почивката ЦСКА установи тотален натиск над съперника. В 51-ата минута Теодор Апостолов се оказа най-съобразителен в наказателното поле на гостите и с прецизен удар откри резултата – 1:0. Ведната след това последва груба грешка на вратаря на гостите, топката попадна у Алесандро Николов, който намери в наказателното поле Александър Георгиев, а последният покачи резултата на 2:0.

Това на практика предреши изхода на мача, а до края Витоша намери сили само за почетно попадение във втората минута на продължението.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на Костинброд на 15 ноември (събота) от 14:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

31. Станислав Танев, 20. Денислав Величков, 3. Лъчезар Иванов, 4. Румен Рангелов (к), 17. Теодор Апостолов (69’ 6. Светозар Евтов), 5. Димитър Христов (86’ 7. Йоан-Анис Киров), 18. Димитър Петров, 10. Юлиан Гилов (59’ 14. Александър Божилов), 11. Васил Каймаканов (86’ 22. Божидар Петров), 8. Алесандро Николов, 9. Александър Георгиев (69’ 21. Иван Дейков).

Резерви:

1. Александър Марков, 19. Мартин Ситев, 7. Йоан-Анис Киров, 16. Борислав Бенов, 6. Светозар Евтов, 14. Александър Божилов, 21. Иван Дейков, 27. Калоян Пулев, 22. Божидар Петров.

Старши треньор:

Даниел Моралес

