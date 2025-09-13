ЦСКА III с разгромна победа в Трета лига

Третият тим на ЦСКА постигна разгромна победа с 4:1 над Оборище (Панагюрище) като домакин в мач от 7-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Двубоят започна отлично за възпитаниците на Румен Трифонов, които бързо си осигуриха комфортна преднина. В 6-ата минута Юлиан Гилов се откъсна от защитата на противника, нахлу в наказателното поле и с прецизен удар откри резултата. Десет минути по-късно Гилов центрира от ъглов удар, топката стигна до Евтов и той с глава покачи резултата на 2:0.

През втората част „армейците“ продължиха да доминират и успяха да се поздравят с изразителен успех. В 61-ата минута Йоан-Анис Киров с майсторско изпълнение от границата на наказателното поле отбеляза трети гол, а в 83-ата минута след груба грешка в защитата на гостите, топката попадна у Александър Георгиев, който вкара за 4:0.

В самия край Оборище успя да вкара почетен гол за крайното 4:1 за ЦСКА.

Следващият мач на ЦСКА III е като домакин срещу Ботев (Ихтиман) на 17 септември (сряда) от 17:00 ч. в Костенец.

Съставът на ЦСКА:

31. Александър Марков, 8. Илиян Димитров, 5. Димитър Христов, 6. Светозар Евтов, 3. Румен Рангелов (к), 11. Андриян Лазаров (46’ Иван Настаев), 15. Радостин Георгиев, 16. Борислав Бенов (58’ 22. Мартин Ситев), 17. Йоан-Анис Киров (74’ 14. Валентино Върбанов), 18. Димитър Петров (86’ 20. Роберто Щилянов), 7. Юлиан Гилов (58’ 9. Александър Ив. Георгиев).

Резерви:

1. Богомил Александров, 22. Мартин Ситев, 2. Иван Настаев, 4. Стилиан Бързачки, 10. Кирил Георгиев, 14. Валентино Върбанов, 20. Роберто Щилянов, 9. Александър Ив. Георгиев, 21. Антон Толев.

Старши-треньор:

Румен Трифонов

