ЦСКА III с разгромна победа над Германея

ЦСКА III постигна разгромна победа с 5:0 над Германея (Сапарева баня) в отложен мач от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

С успеха момчетата на Даниел Моралес се изкачиха на 10-о място в класирането с актив от 16 точки.

Нашият тим започна ударно мача, като още в първата минута Теодор Апостолов откри резултата, след като беше изведен на стрелкова позиция от Алесандро Николов.

Първото полувреме премина при пълна доминация от страна на „червените“, но вторият гол падна чак в 55-тата минута, когато Александър Божилов с прецизен пас намери Валентино Върбанов, който по земя отбеляза в долния ляв ъгъл на вратата. Малко след това Теодор Апостолов нахлу в наказателното поле и направи резултата класически, а в 78-та минута падна и четвъртото попадение, след като Димитър Петров изпълни бързо корнер и намери Радостин Георгиев, който реализира с изстрел от границата на наказателното поле. 5 минути преди края на редовното време Калоян Пулев беше изведен зад защитата на гостите от Борислав Бенов, финтира вратаря и оформи крайния резултат.

В следващия кръг ЦСКА III е домакин на Балкан (Ботевград), като двубоят ще се играе на 25 октомври (събота) от 16:00 ч. в Костенец.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 6. Светозар Евтов, 4. Лъчезар Иванов (к), 5. Димитър Христов (46’ 13. Кристиан Йорданов), 10. Илиян Димитров, 17. Теодор Апостолов (58’ 27. Калоян Пулев), 18. Димитър Петров, 14. Александър Божилов, 8. Алесандро Николов (46’ 22. Радостин Георгиев), 11. Васил Каймакайнов (46’ 7. Валентино Върбанов), 9. Александър Георгиев (76’ 16. Борислав Бенов).

Резерви:

31. Станислав Танев, 2. Иван Настаев, 13. Кристиан Йорданов, 20. Мартин Ситев, 27. Калоян Пулев, 22. Радостин Георгиев, 7. Валентино Върбанов, 16. Борислав Бенов, 21. Димитър Урумов.

Старши треньор:

Даниел Моралес

