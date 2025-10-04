ЦСКА III с отлична победа като гост в Разлог

Третият тим на ЦСКА постигна важна победа като гост на Пирин (Разлог) с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Това бе първи успех извън дома за момчетата на Даниел Моралес от началото на сезона и общо четвърти, с което „армейците“ събраха актив от 13 точки.

Двубоят започна отлично за нашия тим, след като в 19-ата минута Александър Георгиев открадна топката на аут линията от защитник на домакините и с прецизен пас намери Александър Божилов, който с точен удар по земя откри резултата. Домакините от Пирин се изнервиха от развитието на мача и през втората част преобладаваха грубостите на терена от тяхна страна, заради което трима футболисти на тима от Разлог видяха картона с червен цвят.

В 87-ата ЦСКА си гарантира трите точки, след като Илиян Димитров центрира към Теодор Апостолов, който покачи на 2:0.

В следващия кръг на 11 октомври (събота) от 16:00 ч. ЦСКА III е домакин на Германея (Сапарева баня).

Съставът на ЦСКА:

31. Станислав Танев, 3. Румен Рангелов (к), 5. Божидар Петров, 18. Димитър Петров (71’ 11. Димитър Урумов), 4. Лъчезар Иванов, 17. Теодор Апостолов, 14. Александър Божилов (71’ 2. Иван Настаев), 22. Алесандро Николов (82’ 8. Антон Толев), 10. Илиян Димитров, 20. Калоян Пулев (56’ 21. Димитър Христов), 9. Александър Ив. Георгиев (82’ 7. Валентино Върбанов).

Резерви:

1. Александър Марков, 16. Паоло Ценов, 8. Антон Толев, 7. Валентино Върбанов, 6. Светозар Евтов, 2. Иван Настаев, 13. Кристиан Йорданов, 21. Димитър Христов, 11. Димитър Урумов.

Старши треньор:

Даниел Моралес

