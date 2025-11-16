ЦСКА III с драматична загуба от Костинброд

Третият тим на ЦСКА претърпя драматична загуба с 2:3 при гостуването си на Костинброд в мач от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Момчетата на Даниел Моралес допуснаха попадение в третата минута на добавеното от съдията продължение, което се оказа победно за домакините.

Първата част започна добре за нашия тим, който успя да поведе в 26-ата минута чрез Алесандро Николов, който завърши атрактивно атака, при която два удара на футболисти на ЦСКА бяха блокирани преди това.

Домакините обаче успяха да изравнят в 39-ата минута след изпълнение на дузпа от Радослав Василев, а малко след подновяването на играта Евгений Илиев изведе Костинброд напред в резултата.

Въпреки това „Армейците“ не се обезвериха и в 82-ата минута Лъчезар Иванов намери с дълъг пас появилия се малко преди това в игра Антон Толев, който успя да изравни за 2:2.

В добавеното време обаче късметът обърна гръб на „червените“, които допуснаха третото попадение след изпълнение на свободен удар и точен удар на Бориславов.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на втория отбор на Септември (София), като двубоят ще се играе на 22 ноември (събота) от 14:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 3. Лъчезар Иванов, 5. Димитър Христов (23′ 13. Кристиан Йорданов), 4. Паоло Ценов, 10. Димитър Урумов (80′ 14. Антон Толев), 11. Йоан-Анис Киров (46′ 7. Валентино Върбанов), 17. Теодор Апостолов (46′ 18. Димитър Петров), 20. Денислав Величков, 8. Алесандро Николов (56′ 22. Радостин Георгиев), 9. Александър Ив. Георгиев, 27. Калоян Пулев.

Резерви:

31. Станислав Танев, 6. Светозар Евтов, 7. Валентино Върбанов, 13. Кристиан Йорданов, 16. Борислав Бенов, 18. Димитър Петров, 19. Деян Кирилов, 22. Радостин Георгиев, 14. Антон Толев.

Старши треньор:

Даниел Моралес.

Facebook

Twitter



Shares