ЦСКА III отстъпи на Балкан с 0:1

ЦСКА III загуби доста нещастно от Балкан (Ботевград) като домакин с 0:1 в мач от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига.

В по-голяма част от мача „армейците“ имаха превъзходство, но така и не успяха да материализират натиска си.

След равностойно начало на мача, момчетата на Даниел Моралес обградиха наказателното поле на гостите и пропуснаха доста изгодни ситуации. До почивката обаче нашият тим така и не успя да стигне до заслужено попадение.

Втората част се разви идентично, като ЦСКА можеше на няколко пъти да поведе в резултата, но или неточни изстрели на нашите нападатели, или добри изяви на вратаря на съперника предотвратиха гола. Така се стигна до 73-ата минута, когато при центриране от свободен удар гостите се оказаха по-добре позиционирани в нашето наказателното поле и откриха резултата – 0:1. До края „червените“ се хвърлиха на щурм, но така и не успяха да се поздравят поне с точката.

В следващия кръг ЦСКА III гостува на Рилски спортист в Самоков, като двубоят ще се играе на 1 ноември (събота) от 14:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 18. Димитър Петров, 4. Румен Рангелов, 3. Лъчезар Иванов (к), 10. Илиян Димитров (59. 13. Кристиан Йорданов), 5. Димитър Христов, 14. Александър Божилов (46’ 7. Валентино Върбанов), 22. Радостин Георгиев (83’ 6. Светозар Евтов), 11. Васил Каймаканов (69’ 8. Димитър Урумов), 27. Калоян Пулев (59’ 16. Борислав Бенов), 9. Александър Ив. Георгиев.

Резерви:

31. Станислав Танев, 2. Иван Настаев, 20. Мартин Ситев, 15. Николай Стефанов, 7. Валентино Върбанов, 8. Димитър Урумов, 6. Светозар Евтов, 16. Борислав Бенов, 13. Кристиан Йорданов.

Старши треньор:

Даниел Моралес

Facebook

Twitter



Shares