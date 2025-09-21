ЦСКА III отстъпи като гост на Пирин (ГД)

Третият тим на ЦСКА загуби с 1:2 гостуването си на Пирин (Гоце Делчев) в мач от 9-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Нашият тим игра с човек по-малко почти през цялото второ полувреме, което предреши и крайния изход на мача.

След равностойно начало на мача, домакините успяха да поведат в резултата в 23-ата минута, когато при центриране от дясно в нашето наказателно поле, се получиха поредица от разбърквания и съперников футболист се възползва, за да реализира първия гол в срещата.

В 49-ата минута при центриране от свободен удар в наказателното ни поле футболист на Пирин бе оставен непокрит и покачи резултата на 2:0. Веднага след това „армейците“ успяха да се върнат в двубоя, след като Йоан-Анис Киров центрира точно от пряк свободен удар към Александър Георгиев, който с глава върна едно попадение.

2 минути по-късно обаче останалият последен в „червената“ отбрана Светозар Евтов задържа нападател на домакините и получи директен червен, което ограничи значително шансовете на ЦСКА да измъкне поне точка. До края на мача футболът остана на заден план, а Пирин в крайна сметка се добра до трите точки.

В следващия кръг ЦСКА III е домакин на Банско на 27 септември (събота) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

31. Александър Марков, 8. Илиян Димитров, 6. Светозар Евтов, 14. Мартин Ситев, 2. Иван Настаев, 3. Румен Рангелов (к), 4. Стилиан Бързачки (46’ Йоан-Анис Киров), 10. Теодор Апостолов (46’ 13. Кристиан Йорданов), 18. Димитър Петров (19’ 16. Борислав Бенов), 9. Александър Ив. Георгиев (64’ 22. Антон Толев), 20. Калоян Пулев.

Резерви:

1. Богомил Александров, 7. Деян Кирилов, 11. Димитър Урумов, 13. Кристиан Йорданов, 15. Николай Стефанов, 16. Борислав Бенов, 17. Йоан-Анис Киров, 21. Давид Димитров, 22. Антон Толев.

Старши треньор:

Румен Трифонов

Facebook

Twitter



Shares