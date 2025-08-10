ЦСКА III отстъпи като гост на Кюстендил с 3:5

В атрактивен мач от Югозападна Трета лига ЦСКА III загуби с 3:5 от Кюстендил като гост.

Тимът на Румен Трифонов имаше шансове да се поздрави поне с точка, но в края домакините успяха да наложат волята си.

Двубоят започна неприятно за „армейците“, след като Кюстендил установи домакински натиск и успя да поведе с 2:0 до 27-ата минута. „Червените“ обаче бързо успяха да се съвземат и в 31-вата минута Александър Георгиев се измъкна от защитата на домакините и намали резултата.

В началото на втората част сценарият се повтори – кюстендилци отбелязаха бързи два гола, с което почти предрешиха изхода на двубоя, но ЦСКА не се отказа и на свой ред върна две попадения – в 58-ата минута Йоан Анис Киров надбяга защитата на противника и с прецизен удар направи резултата 2:4, а в 79-ата Димитър Урумов бе оставен непокрит в наказателното поле и реализира трети гол в наша полза, давайки надежда за изравняване.

В 85-ата минута след центриране в нашето наказателно поле обаче Кюстендил успя да отбележи пети гол и да се поздрави с крайния успех.

Следващият двубой на ЦСКА III е на 16 август (събота) от 18:00 ч. срещу втория тим на Славия.

Съставът на ЦСКА:

1. Богомил Александров, 22. Наско Цеков (к) (54’ Кристиан Йорданов), 6. Светозар Евтов, 3. Румен Рангелов, 4. Деян Кирилов, 5. Роберто Щилянов (54’ 19. Павел Жабов), 11. Андриян Лазаров, 15. Радостин Георгиев (46’ 18. Димитър Петров), 16. Борислав Бенов, 17. Йоан-Анис Киров (64’ 7. Антон Толев), 9. Александър Ив. Георгиев (54’ 8. Димитър Урумов).

Резерви:

31. Александър Марков, 2. Иван Настаев, 8. Димитър Урумов, 10. Кирил Георгиев, 14. Кристиан Йорданов, 18. Димитър Петров, 21. Георги Попов, 7. Антон Толев, 19. Павел Жабов.

Старши-треньор:

Румен Трифонов

Facebook

Twitter



Shares