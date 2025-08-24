ЦСКА III допусна поражение в Сливница

Третият тим на ЦСКА записа минимална загуба при гостуването си на Сливнишки герой с 0:1 в мач от 4-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Червените“ можеха да се поздравят поне с точка, но нямаха късмет при завършващия удар, а главният съдия Благой Манов също имаше влияние за поражението на нашия тим.

Двубоят започна равностойно, а в 30-тата минута реферът отсъди дузпа за несъществуващо нарушение на Найденов срещу играч на домакините. От бялата точка Йордан Тодоров вкара единственото попадение в мача.

След почивката и особено в заключителните минути ЦСКА установи сериозен натиск пред вратата на Сливнишки герой, но удари на Александър Георгиев, Димитър Петров, Антон Толев, Кирил Георгиев и други от „армейците“ не намериха целта или бяха спасени от вратаря на домакините.

В следващия кръг ЦСКА III посреща Септември (Симитли) на 30 август (събота) от 18:00 ч. в Костенец.

Съставът на ЦСКА:

1. Александър Марков, 11. Андриян Лазаров (26’ 13. Кристиан Йорданов), 5. Димитър Христов, 3. Румен Рангелов (к), 6. Светозар Евтов (82’ 7. Валентино Върбанов), 8. Илиян Димитров, 15. Радостин Георгиев (68’ 10. Кирил Георгиев), 20. Мартин Ситев, 16. Борислав Бенов (68’ 18. Димитър Петров), 19. Емил Найденов (46’ 17. Антон Толев), 9. Александър Георгиев.

Резерви:

31. Станислав Танев (в), 13. Кристиан Йорданов, 2. Иван Настаев, 21. Димитър Урумов, 17. Антон Толев, 7. Валентино Върбанов, 10. Кирил Георгиев, 18. Димитър Петров, 4. Стилиан Бързачки.

Старши-треньор:

Румен Трифонов

Facebook

Twitter



Shares