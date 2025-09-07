ЦСКА II завърши наравно срещу Черноморец (Бургас)

Вторият тим на ЦСКА завърши 1:1 в домакинството си срещу Черноморец (Бургас) от 7-ия кръг на Втора професионална лига.

„Червените“ имаха шансове да стигнат до трите точки, но не успяха да реализират няколко изгодни ситуации пред вратата на съперника.

Двубоят започна с превъзходство за нашия тим, като Илиан Антонов и Йоан Борносузов пропуснаха да открият резултата. В 23-ата минута реферът Антонио Антов отсъди много спорна дузпа за гостите при единоборство между Бучков и Хюсеин в наказателното поле, която Костадинов реализира за 0:1.

Последваха минути, в които „армейците“ не успяха да реализират няколко положения, открили се пред Антонов, Папазов и Борносузов. В самия край на полувремето все пак логичното се случи, след като Антонов проби отлично отдясно и пусна пас, успоредно на голлинията, който бе засечен от Чорбаджийски за 1:1.

Втората част отново премина при по-активна игра на ЦСКА, а реферът подмина две ситуации, при които имаше всички основания да отсъди дузпа в полза на „червените“. В 68-ата минута Папазов уцели греда, а до края на двубоя Борносузов също пропусна няколко чисти ситуации, при които можеше да донесе победата за нашия тим.

В следващия кръг ЦСКА гостува на Хебър в Пазарджик на 14 септември (неделя) от 18:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 21. Александър Бучков, 15. Алекс Тунчев, 4. Симеон Чатов (87’ 98. Божидар Петров), 14. Александър Божилов (63’ 10. Радослав Живков), 6. Мартин Сотиров, 8. Юлиан Илиев, 23. Илиан Антонов (79’ 27. Калоян Пулев), 32. Георги Чорбаджийски (к) (63’ 17. Теодор Апостолов), 7. Марк-Емилио Папазов, 91. Йоан Борносузов.

Резерви:

31. Станислав Танев (в), 5. Димитър Христов, 98. Божидар Петров, 2. Мартин Ситев, 17. Теодор Апостолов, 47. Алесандро Николов, 10. Радослав Живков, 19. Мартин Сораков, 27. Калоян Пулев.

Старши-треньор:

Владимир Манчев

