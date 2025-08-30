ЦСКА II загуби от Пирин в Благоевград

Вторият тим на ЦСКА допусна обрат при гостуването си на Пирин в Благоевград в мач от 6-ия кръг на Втора професионална лига.

Тимът на Владимир Манчев отстъпи с 1:2 на ст. „Христо Ботев“ и остава на 9-о място в класирането с актив от 6 точки.

Двубоят започна отлично за „армейците“, които успяха да поведат в 12-ата минута, когато Мартин Стойчев проби по десния фланг и центрира към Мартин Сораков, който намери мрежата за 0:1. В 37-ата минута обаче домакините успяха да изравнят след атака отляво и центриране, което бе засечено от Динев с глава.

Пирин успя да осъществи пълен обрат малко след началото на второто полувреме, когато Станислав Костов се възползва от неразбирателство в „червената“ отбрана.

В следващия кръг ЦСКА II приема Черноморец (Бургас) на 6 септември (събота) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 20. Мартин Стойчев, 21. Александър Бучков, 15. Алекс Тунчев, 4. Симеон Чатов, 6. Мартин Сотиров (74’ Васил Каймаканов), 17. Теодор Апостолов (46’ 22. Мартин Ситев), 24. Абдула Кичуков (85’ 27. Калоян Пулев), 7. Марк-Емилио Папазов (74’ 77. Юлиан Гилов), 10. Радослав Живков (к) (61’ 14. Александър Божилов), 19. Мартин Сораков.

Резерви:

31. Станислав Танев, 14. Александър Божилов, 98. Божидар Петров, 22. Мартин Ситев, 77. Юлиан Гилов, 47. Алесандро Николов, 11. Васил Каймаканов, 27. Калоян Пулев.

Старши-треньор:

Владимир Манчев

Facebook

Twitter



Shares