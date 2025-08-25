ЦСКА II спечели с 2:0 срещу Беласица

Вторият тим на ЦСКА спечели без особени проблеми домакинския си двубой срещу Беласица от 5-ия кръг на Втора професионална лига.

Червените“ се наложиха с 2:0 след попадения на Мартин Сораков и Марк-Емилио Папазов през второто полувреме.

Двубоят протече при превъзходство на нашия тим, като през първата част тимът на Владимир Манчев пропусна да поведе в резултата след изстрели на Борносузов, Папазов, Чорбаджийски и Панайотов, а гол на Чорбаджийски бе отменен заради засада.

В 67-ата минута ЦСКА откри резултата, след като Петко Панайотов отне топката, подаде към Папазов вляво, който намери Сораков, а последният реализира от близка дистанция. В самия край Марк-Емилио Папазов вкара и второ попадение след пробив и пас на Илиан Антонов.

В следващия кръг на 29 август (петък) от 19:00 ч. ЦСКА II гостува на Пирин в Благоевград.

Съставът на ЦСКА:

99. Фьодор Лапоухов (в), 21. Александър Бучков, 15. Алекс Тунчев, 4. Симеон Чатов, 6. Мартин Сотиров (76′ Теодор Апостолов), 24. Абдула Кичуков, 30. Петко Панайотов (к) (76′ 27. Калоян Пулев), 22. Иван Тасев (46′ 23. Илиан Антонов), 32. Георги Чорбаджийски (46′ 10. Радослав Живков), 7. Марк-Емилио Папазов, 91. Йоан Борносузов (46′ 19. Мартин Сораков).

Резерви:

1. Даниел Николов (в), 14. Александър Божилов, 17. Теодор Апостолов, 23. Илиан Антонов, 77. Юлиан Гилов, 11. Васил Каймаканов, 10. Радослав Живков, 19. Мартин Сораков, 27. Калоян Пулев.

Старши-треньор:

Владимир Манчев

Facebook

Twitter



Shares