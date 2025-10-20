ЦСКА II с важна победа като гост във Втора лига

Вторият тим на ЦСКА продължи възходящото си представяне с нова победа във Втора професионална лига.

Днес тимът на Валентин Илиев спечели гостуването си на Севлиево с 2:1 и се изкачи на 5-о място в класирането.

Първото полувреме премина при пълна доминация на нашия отбор. В 36-ата минута Георги Чорбаджийски бе фаулиран в наказателното поле на домакините, а главният съдия Кристина Георгиева не се поколеба и отсъди дузпа. Зад топката застана Марк-Емилио Папазов, който с много точен и силен удар откри резултата в полза на ЦСКА.

Събитията не се промениха и след почивката, когато „армейците“ покачиха преднината си. В 57-ата минута Илиан Антонов центрира отлично от десния фланг към Юлиан Илиев, който с глава направи 2:0.

До края домакините намериха сили само за почетно попадение, дело на Никола Борисов в 71-ата минута.

В следващия кръг ЦСКА II приема Фратрия на 24 октомври (петък) от 16:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

12. Марин Орлинов (к), 21. Александър Бучков, 15. Алекс Тунчев, 6. Мартин Сотиров (86’ 16. Румен Рангелов), 4. Симеон Чатов, 8. Юлиан Илиев, 24. Абдула Кичуков, 92. Георги Чорбаджийски (72’ 9. Александър Георгиев), 7. Марк-Емилио Папазов, 77. Юлиан Гилов (52’ 23. Илиан Антонов), 91. Йоан Борносузов (72’ 10. Радослав Живков).

Резерви:

31. Станислав Танев, 5. Димитър Христов, 10. Радослав Живков, 16. Румен Рангелов, 17. Теодор Апостолов, 9. Александър Георгиев, 11. Васил Каймаканов, 23. Илиан Антонов, 47. Алесандро Николов.

Старши треньор:

Валентин Илиев

