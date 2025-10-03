ЦСКА II с разгромен успех – 6:0

Вторият тим на ЦСКА записа разгромен успех с 6:0 над Спортист (Своге) в двубой от 11-ия кръг на Втора лига.

„Армейците“ отбелязаха по 3 попадения в двете полувремена на стадиона в Драгалевци и поне временно се изкачиха на 5-о място в класирането.

Двубоят стартира отлично за нашия тим, след като още в 8-ата минута Марк-Емилио Папазов завърши отлично организирана атака и откри резултата. В 27-ата минута Юлиан Гилов покачи на 2:0 със силен изстрел, а 5 минути преди почивката Папазов стреля с глава, вратарят Дебърлиев първоначално отрази удара, но при добавката Денис Динев направи преднината ни класическа.

Доминацията на ЦСКА продължи и през втората част, като в 65-ата минута Гилов вкара четвърти гол с отличен изстрел. В последните минути „червените“ съвсем отчаяха съперника с попадение на Васил Каймаканов и нов гол на Папазов.

В следващия двубой ЦСКА II гостува на Севлиево на 20 октомври (понеделник) от 16:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

12. Марин Орлинов (к), 15. Алекс Тунчев, 93. Денис Динев, 4. Симеон Чатов, 6. Мартин Сотиров, 8. Юлиан Илиев, 24. Абдула Кичуков, 42. Мохамед Брахими (64′ Мартин Сораков), 77. Юлиан Гилов (73′ 11. Васил Каймаканов), 7. Марк-Емилио Папазов, 10. Радослав Живков (82′ 47. Алесандро Николов).

Резерви:

31. Станислав Танев, 21. Александър Бучков, 3. Лъчезар Иванов, 98. Божидар Петров, 17. Теодор Апостолов, 47. Алесандро Николов, 11. Васил Каймаканов, 9. Александър Ив. Георгиев, 19. Мартин Сораков.

Старши треньор:

Валентин Илиев

