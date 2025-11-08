ЦСКА II с поражение от Миньор (Перник)

Вторият тим на ЦСКА не успя да продължи серията си от 4 поредни победи и допусна поражение с 0:1 от Миньор (Перник) като домакин в мач от 15-ия кръг на Втора лига.

Като цяло „армейците“ бяха по-активният тим, но не успяха да реализират головите си ситуации.

В 23-ата минута гостите успяха да открият резултата след центриране от ляво и точен изстрел на Преслав Йорданов. До края на полувремето удари на Чорбаджийски и Папазов бяха отразени от вратаря на гостите.

През втората част ЦСКА тотално надигра съперника и създаде доста изгодни положения, но късметът и добрите прояви на вратаря Гошев позволиха на Миньор да си тръгне с трите точки.

В следващия си двубой ЦСКА II приема Локомотив (Горна Оряховица) на 23 ноември (неделя) от 14:30 ч

