ЦСКА II с нулево равенство срещу Лудогорец II

Вторият тим на ЦСКА завърши 0:0 като домакин срещу Лудогорец II в мач от последния 19-и кръг на есенния дял от първенството във Втора професионална лига.

Така „червените“ финишираха първата половина от шампионата на 5-о място с актив от 29 точки.

Футболистите и треньорският щаб на ЦСКА излязоха с фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, а в 9-ата минута двубоят бе прекъснат от аплодисменти от страна на публиката и отборите за големия ни голмайстор.

Мачът предложи предимно битка и малко положения пред двамата вратари, като ЦСКА бе по-активният отбор през целия двубой. Преди почивката Марк-Емилио Папазов на два пъти имаше възможност да се разпише, но ударите му бяха парирани. През втората част пък Илиан Антонов пропусна най-чистото положение за „армейците“.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 21. Александър Бучков, 3. Лъчезар Иванов, 93. Денис Динев, 24. Абдула Кичуков, 47. Алесандро Николов (46’ 8. Юлиан Илиев), 10. Радослав Живков (к), 72. Иван Тасев (75’ 77. Юлиан Гилов), 7. Марк-Емилио Папазов, 88. Илиан Антонов, 91. Йоан Борносузов (57’ 19. Мартин Сораков).

Резерви:

12. Марин Орлинов, 15. Алекс Тунчев, 92. Александър Георгиев, 98. Божидар Петров, 5. Димитър Христов, 19. Мартин Сораков, 17. Теодор Апостолов, 8. Юлиан Илиев, 77. Юлиан Гилов.

Старши треньор:

Валентин Илиев

